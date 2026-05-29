Marmaris'te Özel Tekne Tahliyesi

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan 2'si çocuk 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında özel teknede 4 kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen 2'si çocuk 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
