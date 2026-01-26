Marmaris'te Pazar Yerlerinde Denetimler Devam Ediyor

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pazar yerlerinde düzenin sağlanması ve vatandaşların sağlıklı koşullarda alışveriş yapabilmesi amacıyla rutin olarak denetimlerine devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün pazar yerlerinde yaptığı son denetimler kapsamında fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğu, ürünlerin gramaj kontrolleri ile stant sınırlarına uyulup uyulmadığı incelendi. Ayrıca pazar alanlarında gürültü kirliliği ve sigara yasağına yönelik kontroller de yapıldı.

Vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi ve pazar alanlarının daha düzenli, daha huzurlu bir yapıya kavuşması amacıyla sahada görev alan ekipler, tespit edilen eksikliklerle ilgili gerekli uyarı ve işlemleri gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Pazarlar hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için önemli yaşam alanlarıdır. Bu alanlarda düzenin sağlanması, halk sağlığının korunması ve adil ticaretin sürdürülmesi önceliğimizdir. Zabıta ekiplerimiz, rutin denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Kurallara uyan, duyarlılık gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti.