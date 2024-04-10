Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü törenle kutlandı.
Atatürk Meydanı'nda, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay ve emniyet mensuplarının katıldığı tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Alay ve emniyet mensupları kutlamalar çerçevesinde. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etti.
Kaya, Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana üstlendiği görevi layıkıyla yapmaya gayret gösterdiğini, huzur ve emniyetinin sağlanması için canla başla hizmet vermeye devam ettiğini ifade ederek Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümünü kutladı.
İlçede, kutlamalar çerçevesinde, camilerde şehitler için lokma döktürüldü.
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.
Trabzon'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
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