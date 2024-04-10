Marmaris\'te Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü törenle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay ve emniyet mensuplarının katıldığı tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Alay ve emniyet mensupları kutlamalar çerçevesinde. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etti.

Kaya, Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana üstlendiği görevi layıkıyla yapmaya gayret gösterdiğini, huzur ve emniyetinin sağlanması için canla başla hizmet vermeye devam ettiğini ifade ederek Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümünü kutladı.

İlçede, kutlamalar çerçevesinde, camilerde şehitler için lokma döktürüldü.