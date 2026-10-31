Marmaris'te sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler güçlük çekti - Son Dakika
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Marmaris'te sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler güçlük çekti

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Marmaris\'te sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, sürücüler güçlük çekti
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Marmaris'te akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi ve birikintiler yüzünden güçlük çekerken yetkililer, gece sürmesi beklenen yağışa karşı ani su baskını uyarısı yaptı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Marmaris'te akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ise görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışın gece saatlerinde de aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirten. yetkililer, vatandaşları ani su baskınlarına ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA
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