Marmaris'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Marmaris\'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
02.03.2026 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

İçmeler Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen programda şehit yakınları, gaziler ve ailelerini Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü çalışanları otelin kapısında karşıladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da masaları gezerek hayırlı iftarlar diledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından davetliler orucunu açtı.

Programda konuşan Kaya, bugün üzerinde huzurla yaşadıkları toprakların, aziz şehitlerin fedakarlığı ve kahraman gazilerin cesareti sayesinde kendilerine emanet olduğu söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerin gösterdiği sabır ve metanetin, milletin birlik ve beraberliğinin en sağlam dayanağı olduğunu belirten Kaya, "Devletimiz, her zaman olduğu gibi bugün de şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındadır. Sizler bizlere bırakılmış en kıymetli emanetlersiniz. Kapımız da gönlümüz de sizlere daima açıktır. Sizlerin huzuru ve refahı bizim için en önemli ve öncelikli sorumluluğumuzdur." dedi.

Programa, Marmaris Belediye Başkan Vekili Hüseyin Süer, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Marmaris, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika

Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
ABD’de ölü asker gerilimi Trump, Savunma Bakanı’nı fena azarladı ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı
ABD ve Körfez ülkelerinden İran’a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
Trump “Hedefiniz nedir Başkan“ sorusunu yanıtsız bıraktı Trump "Hedefiniz nedir Başkan?" sorusunu yanıtsız bıraktı
Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim

22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 23:17:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Marmaris'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.