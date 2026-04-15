Marmaris'te Turizm Hareketliliği: Avusturyalı Misafirler Rotayı Yine Marmaris'e Çevirdi

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin turizm paydaşlarıyla yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. 31 yıl aradan sonra geçen yıl yeniden ağırlanmaya başlanan Avusturyalı turistler, yine rotasını Marmaris'e çevirdi. Bir ay sürecek program kapsamında ilçeye toplam 3 bin 500 Avusturyalı turistin gelmesi bekleniyor.

Marmaris Belediyesi ile turizm paydaşları Marmaris Ticaret Odası, GETOB ve TÜRSAB iş birliğiyle gerçekleştirilen girişimler ve yurt dışı fuarlarda yapılan temasların ardından, Avusturyalı turistler geçen yılın ardından bu yıl da rotasını Marmaris'e çevirdi. "Golden age" olarak adlandırılan ve bahar aylarında doğa, tarih ve kültür odaklı seyahatleri tercih eden 50 yaş ve üzeri turistlerden oluşan ilk kafile Marmaris'e ulaştı.

Program bir ay sürecek

13 Nisan – 13 Mayıs tarihleri 2026 arasında birer haftalık periyotlarla gerçekleşecek program kapsamında toplam 3 bin 500 Avusturyalı turist Marmaris'te ağırlanacak. İlk kafilenin ilçeye ulaşmasıyla birlikte bir aylık program da başlamış oldu.

Konaklama süreleri boyunca Marmaris'in tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret eden Avusturyalı misafirler, Marmaris'in yanı sıra Datça, Dalyan ve Pamukkale gibi önemli turizm destinasyonlarını da geziyor. Ayrıca "Marmaris akşamları" etkinlikleriyle bölgenin folklorik ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buluyor. İlçe merkezinde yapılan alışverişlerle de yerel esnafa katkı sağlanıyor.

Çalışmaların karşılığı alınıyor

Avusturyalı turistleri bu yıl da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yürütülen çalışmaların karşılığını aldıklarını belirterek, "İki yıldır çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmaların olumlu sonuçlarını görmek bizim için son derece değerli" diye konuştu.