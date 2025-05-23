Marmaris'te Ücretsiz Halk Plajları Sezona Hazırlanıyor

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi ekipleri vatandaşların konforlu ve temiz bir deniz keyfi yaşayacağı ücretsiz halk plajlarını sezona hazırlıyor.

Havanın ısınmasıyla Marmaris'in Mavi Bayraklı halk plajlarında çalışma başladı.

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında kış aylarında sökülerek depolara taşınan şemsiyeler, gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından tekrar yerlerine monte edildi. Öte yandan duş, soyunma kabini, tuvalet gibi alanlar da bakıma alınıp temizlenerek halkın hizmetine açılırken, kısa süre sonra bu alanların yenileneceği ifade edildi.

Belediye yetkilileri, plaj hizmetlerinin tamamen ücretsiz olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan çevre temizliği ve ortak kullanım alanlarına özen göstermelerini istedi.

Denize şamandıra çekilecek

Denize giren vatandaşların jet deniz araçlarından, sürat motorlarından ve teknelerden korunup daha güvenli alanda yüzmeleri için denize şamandıra döşeneceği de açıklanırken, çalışmanın ilçedeki tüm halk plajlarında yapılacağı dile getirildi.