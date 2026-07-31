Marmaris\'te ücretsiz yaz kursları "17 branşta" devam ediyor

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi'nin, 6-14 yaş grubundaki çocuklar için ücretsiz düzenlediği yaz kursları, 17 farklı branşta devam ediyor. Çocuklar, kurslarda hem yeni beceriler kazanıyor hem de yaz tatillerini eğlenerek ve öğrenerek geçirme fırsatı buluyor.

Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ücretsiz yaz kurslarında eğitimler sürüyor. Spor, dans, sanat ve zeka gelişimine yönelik farklı branşlarda gerçekleştirilen kurslar, çocuklara ilgi ve yeteneklerini keşfetme imkanı sunuyor.

Bu yıl 17 farklı branşta düzenlenen kurslarda; satranç, jimnastik, step-aero dans, pilates, crossfit, zumba, modern dans, Latin dansları, küçük yaş dans, sirtaki, halk oyunları, masa tenisi, basketbol, voleybol, futbol, akıl ve zeka oyunları ile ritim eğitimleri veriliyor. Eğitmenler eşliğindeki derslerde çocuklar, hem spor yapma hem de sanatsal ve kültürel etkinliklere katılma imkanı buluyor. Ayrıca takım sporları ve grup çalışmaları ile çocukların paylaşma, dayanışma ve iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağlanıyor. 29 Haziran'da başlayan kurslarda çocuklar yeni beceriler edinmenin yanı sıra yaşıtlarıyla bir araya gelerek yeni arkadaşlıklar da kuruyor.

"ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çocukların spor, sanat ve kültürle iç içe büyümelerine önem verdiklerini belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Çocuklarımızın yaz tatillerini yalnızca dinlenerek değil; öğrenerek, üreterek, spor yaparak ve yeni arkadaşlıklar kurarak geçirmelerini istiyoruz. İlgi duydukları alanları keşfetmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan kurslarımızla çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen yaz kursları 26 Ağustos'a kadar sürecek. Kursiyerler, eğitim döneminin sonunda düzenlenecek kapanış etkinliğinde ise yaz boyunca öğrendiklerini sergileyecek.