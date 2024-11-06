Marmaris'te Üçüncü Yaş Turizmi Zirvesi Düzenleniyor - Son Dakika
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Marmaris'te Üçüncü Yaş Turizmi Zirvesi Düzenleniyor

Marmaris Belediyesi, 9 Kasım'da 'Yaşlı dostu turizm' konulu bir zirve düzenliyor. Zirve, yerli ve yabancı turizmcilerin katılımıyla, yaşlı turizminin potansiyelini ve sürdürülebilir projeleri ele alacak.

06.11.2024 16:48
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(MUĞLA) - Marmaris'te dünyada gelişmekte olan 'üçüncü yaş turizmi' ile ilgili bir zirve düzenlenecek. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvede, yerli ve yabancı turizmciler sektördeki gelişmeleri masaya yatıracak.

Marmaris Belediyesi, üçüncü yaş turizminin potansiyelini keşfetmek ve geliştirmek amacıyla bir zirve düzenliyor. 'Yaşlı dostu turizm'in geleceğini şekillendirecek, sektördeki yeni fırsatları ve sürdürülebilir projeleri tartışılacağı özel bir platform olacak "Marmaris'in 3. Yaş Turizm Potansiyelinin Tanıtım ve Pazarlama Zirvesi"nde alanında uzman isimlerle Marmaris'in üçüncü yaş turizmi potansiyelini nasıl daha iyi değerlendirebileceği konuşulacak. Martı Resort Otel'de 9 Kasım Cumartesi günü yapılacak zirve, saat 10.00'da başlayacak.

Almanya ve Türkiye'den konuşmacıların yer alacağı zirvede, Avrupa'da Demografik Yapının Değişimi ve Turizm Üzerindeki Etkileri, Almanya Piyasalarından 3. Yaş (Best Ager) Turizmindeki Son Gelişmeler ve Marmaris'in Piyasalarda Doğru Konumlandırılması, Popüler Müziğin Destinasyon Pazarlamasına Katkısı gibi konularla ilgili söyleşiler düzenlenecek.

Başkan Ünlü'nün ev sahipliğinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Federal Almanya Bağımsız Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Anke Budde, Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, GETOB Başkanı Cengiz Aygün, TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ve Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Fahri Tan'ın da katılacağı zirve, turizm paydaşlarını bir araya getirecek.

Etkinliğin Marmaris'in turizm çeşitliliğini artırmak ve pazar payını genişletmek açısından çok önemli olduğunu söyleyen Ünlü, "Marmaris'in güzelliklerini ve potansiyelini daha iyi tanımak, Avrupa'daki demografik değişimlerin turizm üzerindeki etkilerini tartışmak için özel bir etkinlik düzenledik. Marmaris'in geleceği için tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeye ve güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Tüm sektör temsilcilerini etkinliğe bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Üçüncü Yaş Turizmi Zirvesi Düzenleniyor - Son Dakika

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