Marmaris'te Üniversite Öğrencilerine Özel Piknik Etkinliği

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, üniversite hayatlarını ilçede sürdüren öğrencileri piknikte buluşturacak.

Marmaris Belediyesi üniversite eğitimi için bu yıl ilk kez ilçeye gelen öğrencilerle hem tanışmak hem de üniversite hayatlarını ilçede sürdüren öğrencilerin motivasyonunu artırmak için bir piknik organize edecek. Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün İçmeler'de yeni hizmete açılan yurt ziyaretinde öğrencilere verdiği söz üzerine organize edilen üniversitelilerle tanışma pikniğine, Hisarönü Mesire Alanı ev sahipliği yapacak. 19 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek ücretsiz etkinlik için sabah saat 11.00'de 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndan servisler mesire alanına hareket edecek. Belediye'nin katılımcılara ikramlarda bulunacağı organizasyonda eğlenceli etkinlikler de yer alacak. Katılmak isteyen üniversite öğrencileri '444 55 48' numaralı telefondan, dahili '4558'e kayıt yaptırabilecek.