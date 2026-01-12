Marmaris'te Hizmet ve Yatırımlar Aynı Gün Halkla Buluşacak - Son Dakika
Marmaris'te Hizmet ve Yatırımlar Aynı Gün Halkla Buluşacak

12.01.2026 16:58  Güncelleme: 18:13
Marmaris Belediyesi, 14 Ocak'ta CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in katılımıyla yeni hizmetlerin açılışını yapacak. Etkinlikler arasında araç hizmete alım töreni, kültürel etkinlikler ve yazar Yavuz Oğhan'ın kitap imza günü bulunacak.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, 14 Ocak Çarşamba günü CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in katılımıyla yeni hizmet ve yatırımların açılışını yapacak. Belediye filosuna kazandırılan araçların da hizmete alınacağı program kapsamında gazeteci ve yazar Yavuz Oğhan'ın kitap imza günü ile ünlü piyanist Dengin Ceyhan'ın katılacağı piyano resitali ilçe sakinleriyle buluşacak.

Marmaris Belediyesi, ilçeye kazandırdığı yeni yatırımların açılışını ve filoya dahil edilen araçların hizmete alımını, 14 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek törenlerle gerçekleştirecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'in katılımıyla yürütülecek program kapsamında iki ayrı tören düzenlenecek.

Programın ilk bölümü, Atatürk Caddesi Belediye Otoparkı'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek araç hizmete alım töreni ile başlayacak. "Daha güçlü altyapı, daha güçlü hizmet" sloganıyla gerçekleştirilecek törende Marmaris Belediyesi hizmet filosuna kazandırılan 1 adet greyder, 1 adet ekskavatör, 2 adet forklift, 2 adet silindir, 2 adet çift kabin kamyonet, 2 adet traktör ve kum eleme aracı hizmete alınacak.

Toplu açılış töreni yapılacak

Günün ikinci töreni ise saat 15.00'te PTT Sokağı'nda düzenlenecek toplu açılış töreni olacak. "Marka Marmaris'e yakışır yenilikler" anlayışıyla tamamlanan projeler kapsamında Halk Plaj Kafe, Halk Plaj Büfe, Çarşı Bölgesi Yaya Yolu Düzenlemesi, PTT Sokağı Düzenlemesi, Turunç Meydan Düzenlemesi, Bağlıiçi Yol Düzenlemesi 1. etap, Camiavlu Yol Düzenlemesi ile kırsal mahallelerde gerçekleştirilen 40 bin kilometrelik yol yapım çalışmalarının açılışı yapılacak.

Marmaris Belediyesi, aynı gün kültür ve sanat etkinlikleriyle de vatandaşları bir araya getirecek. Armutalan Kültür Merkezi'nde saat 17.00'de gazeteci Yavuz Oğhan, "Millete Emanet" adlı kitabı için söyleşi ve imza günü düzenleyecek. Saat 20.00'de ise Nazım Hikmet'in doğum günü dolayısıyla "Nazım'a Dair" adlı etkinlik gerçekleştirilecek. Etkinlikte anlatıcı Harun Ümit Yılmaz, tenor Fatih Kayhan ve piyanist Dengin Ceyhan sahne alacak.

Tüm Marmarislileri gün boyu sürecek etkinliklere davet eden Belediye Başkanı Acar Ünlü, yapılan yatırımların kentin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirterek, "Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda planlanan bu yatırımlar ve güçlendirilen araç filomuzla Marmaris'e daha hızlı, daha etkin ve daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

