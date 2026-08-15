Muğla Valisi Akbıyık: Marmaris'teki yangının üç bölümünde enerji düşürüldü, müdahaleler sürüyor - Son Dakika
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Muğla Valisi Akbıyık: Marmaris'teki yangının üç bölümünde enerji düşürüldü, müdahaleler sürüyor

Muğla Valisi Akbıyık: Marmaris\'teki yangının üç bölümünde enerji düşürüldü, müdahaleler sürüyor
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Muğla Valisi Akbıyık, Marmaris Adaköy'deki orman yangınının üç bölümünde enerjinin düşürüldüğünü, bir bölümde müdahalenin sürdüğünü; 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter ve 82 kara unsuruyla müdahale edildiğini açıkladı.

(MUĞLA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris'in Adaköy mevkisinde devam eden orman yangınının üç bölümünde enerjinin düşürüldüğünü, bir bölümünde ise müdahalenin sürdüğünü açıkladı. Akbıyık, yangına 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter ve 82 kara unsuruyla müdahale edildiğini bildirdi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris'te devam eden yangınla mücadele çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Akbıyık, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün saat 17.45 civarında Marmaris ilçemizde, Adaköy mevkisinde bir orman yangını ihbarı aldık ve 10 dakika içerisinde Orman Bölge Müdürlüğümüz hava araçlarıyla müdahale etmeye başladı. Tabii, yangının çıktığı arazi çok dik. Karadan maalesef ulaşımımız yok. Dolayısıyla ağırlıklı olarak denizden ve havadan müdahale ettik. Ancak karadan da yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Toplam 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter ve 82 kara unsuruyla müdahalemiz devam ediyor. Bu müdahale esnasında Milli Savunma Bakanlığımızdan, Aksaz Üs Komutanlığımızdan da hem çıkarma gemileriyle hem de helikopterlerle destek sağlandı. Çıkarma gemilerimiz, arazözlerimizi ve orman yangın söndürme personelimizi yangın alanına intikal ettirdiler. Ayrıca Sahil Güvenliğimizin botları hem personellerimizi yangın alanına intikal ettiriyor hem de büyük su toplarıyla müdahale etmeye gayret ediyorlar.

Bu esnada, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Muğla'da ilgili kurumlarımız da koordineli bir halde gerekli desteği veriyorlar. Yangının üç kısmında enerjisi düştü. Bir kısmında ise devam ediyor. Burayı da inşallah gece görüşlü hava araçlarımızla, helikopterlerimizle kontrol altına almayı ve enerjisini düşürmeyi hedefliyoruz. Üç helikopterimiz şu anda çalışıyor. Bir miktar rüzgar var. Arazi çok dik. Bu da işimizi biraz zorlaştırıyor. Ancak denizden ve havadan tüm kurumlarımızın; Orman Bölge Müdürlüğümüzün, AFAD'ın, Muğla Büyükşehir Belediyesinin, Aksaz Üs Komutanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın tüm unsurlarını, tüm potansiyelini kullanarak inşallah en kısa zamanda yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Muğla'mıza, Marmaris'imize, ülkemize geçmiş olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Valisi Akbıyık: Marmaris'teki yangının üç bölümünde enerji düşürüldü, müdahaleler sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Valisi Akbıyık: Marmaris'teki yangının üç bölümünde enerji düşürüldü, müdahaleler sürüyor - Son Dakika
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