Marmaris İçmeler'de Yaşanan Sel Felaketinin Nedeni Yanlış Dere Islahı Çıktı

31.01.2026 09:11  Güncelleme: 11:01
Marmaris'te yaşanan sel felaketinin, dere ıslahı sırasında yapılan yanlış uygulamalar sonucunda meydana geldiği belirlendi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, ihmallere dikkat çekerek, insan eliyle yapılan hataların sonuçlarının ağır olduğunu ifade etti.

(MUĞLA)- Marmaris'te etkili olan fırtına ve sağanak yağışın ardından İçmeler Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinin nedeninin, dere ıslahı sırasında yapılan yanlış uygulamalar olduğu belirlendi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, bölgede yaptığı incelemelerde, ihmale dikkat çekerek, "Doğal afet başka, insan eliyle yapılan hata başka" dedi.

Marmaris'i etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinin ardından Belediye Başkanı Acar Ünlü, arazide ve bölgede incelemelerde bulundu. İçmeler Muhtarı Ali Demirtaş ve belediye ekiplerinin de katıldığı incelemelerde, hem arazinin durumu hem de su baskını yaşanan evler kontrol edildi.

Arazide gerçekleştirilen incelemelerde, DSİ tarafından geçmiş yıllarda yürütülen dere ıslah çalışmaları sırasında derenin bir kolunun ıslah edildiği, diğer kolunun da buradan çıkan hafriyatla tamamen kapatıldığı ve bu yanlış uygulama nedeniyle suyun doğal akışının engellendiği tespit edildi. Bu uygulama sonucunda da derenin taşarak sele neden olduğu belirlendi. Dere kolunun kapatılmamış olması halinde suyun su toplama haznesine akacağı ve yaşanan taşkının meydana gelmeyeceği vurgulandı.

"Dere yatağı hafriyatla doldurulmuş"

KYK öğrenci yurdunun da bulunduğu alandaki derenin yanlış uygulama nedeniyle taşması sonucu selin oluştuğunu ifade eden Başkan Ünlü, yaşananlara tepki gösterdi. Başkan Ünlü, "Yangınlardan sonra arazinin topografyası değişti. Buna rağmen geçmiş yıllarda yapılan ıslah çalışmasında dere yatağı hafriyatla doldurulmuş, su yolu kapatılmış. Sonuç ortada. Su, kendi yatağında akamayıp yerleşim alanlarına yönelmiş. Bu açık bir ihmaldir. Buna kimin yaptığını, hangi kurumun izin verdiğini bilmiyoruz ama doğal afet başka bir şeydir, insan eliyle yapılan hata bambaşka bir şeydir. Maalesef ki sonuç, evleri basan sel ve mağdur olan vatandaşlarımız oldu" diye konuştu.

Belediye ekiplerinin olayın ilk anından itibaren sahada olduğunu belirten Ünlü, yanlış uygulamaya neden olan çalışmalarla ilgili gerekli girişimlerin başlatılacağını ve sorumluların tespit edilmesi için kurumlarla görüşmelerin sürdürüleceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Acar Ünlü, Marmaris, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

