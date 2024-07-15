Marmaris'teki tur teknesinde çıkan yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Marmaris'teki tur teknesinde çıkan yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki tur teknesinde çıkan yangınla ilgili olarak yapılan soruşturma sonucunda, tekne kaptanı E.K. ve tekne sahibi S.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin sahil güvenlikteki işlemleri devam ediyor. Dün meydana gelen yangında 14 kişi yaralanmış ve ahşap tekne kullanılamaz hale gelmişti.

15.07.2024 16:19
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 kişinin yaralandığı tur teknesindeki yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma kapsamında tekne kaptanı E.K. ile tekne sahibi S.D'nin gözaltına alındığı, şüphelilerin sahil güvenlikteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkisi açıklarında, dün, "Eagles" isimli günübirlik ahşap tur teknesinde yangın çıkmış, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve çevredeki teknelerin yardımıyla 110 kişi tahliye edilmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Yangın nedeniyle ahşap tekne kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Turizm, Güncel, Son Dakika

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