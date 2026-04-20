Marmaris Ultra Trail Tamamlandı... Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Parkurda Ter Döktü
Marmaris Ultra Trail Tamamlandı... Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Parkurda Ter Döktü

20.04.2026 17:20  Güncelleme: 18:26
(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, bu yıl üçüncü kez Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail'e ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Acar Ünlü de ekibiyle birlikte yarışlara katılarak, parkurda ter döktü.

Marmaris Belediyesi, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail yarışlarına bir kez daha ev sahipliği yaptı. "Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon, doğa, kültür ve spor turizmini buluştururken Marmaris Belediyesi de organizasyona güçlü katılımıyla dikkati çekti.

Mavi ve yeşilin buluştuğu özel parkurlarda düzenlenen yarışlara yerli ve yabancı 656 sporcu katıldı. 100K, 70K, 48K, 30K, 16K ve 5K olmak üzere altı farklı etapta gerçekleşen yarışlar, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini gözler önüne serdi.

Sporcular, Marmaris sahilinden başlayarak Karya yolları, İçmeler, Turunç ve Kumlubük sahilleri ile Amos Antik Kenti, Gebe Kilisesi ve Turgut Şelalesi gibi önemli rotalardan geçerek Atatürk Meydanı'nda finişe ulaştı.

Başkan Ünlü başta olmak üzere başkan yardımcıları, meclis üyeleri, müdürler ve belediye personeli yarışlara aktif olarak katıldı. Ünlü, 5 kilometrelik parkuru 45 dakika 54 saniyede tamamlayarak 18'inci sırada yer aldı. Başkan Yardımcıları Sedat Kırt ve Pelin Yaylalı Pala, Meclis Üyeleri Erdem Karaosmanoğlu, Ahmet İnoğlu ve Fahri Tan ile birlikte Destek Hizmetleri Müdürü Zafer Fırındüzü, Fen İşleri Müdürü Serkan Gülhan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Ramazan Süzgeç ve çok sayıda belediye personeli de yarışçı olarak organizasyona dahil oldu.

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail'in yalnızca bir yarış değil, kentin spor turizmi vizyonunu güçlendiren ve belediyenin sahadaki enerjisini yansıtan önemli bir organizasyon olduğunu belirten Ünlü, tüm sporculara ve katılımcılara teşekkür ederek gelecek yıllarda da Marmaris'e davet etti.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Anadolu Sigorta, Yerel Haberler, Etkinlikler, Acar Ünlü, Marmaris, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
