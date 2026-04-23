Dünya Çocukları, Marmaris'te Barış İçin Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Çocukları, Marmaris'te Barış İçin Buluştu

23.04.2026 13:17  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali, yerli ve yabancı çocukları bir araya getirerek barış mesajları verdi. Festivalde zeytin fidanı dikimi ve çeşitli etkinliklerle çocukların dostluk kurması teşvik edildi.

(MUĞLA) - Marmaris Uluslararası Çocuk Festivali, Marmarisli çocuklar ile yurtdışından gelen misafir çocukları, barış ve kardeşlik mesajları etrafında buluşturdu. Festivalin açılışında çocuklar birlikte zeytin fidanı dikerek dostluk ve umut mesajı verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Marmaris Uluslararası Çocuk Festivali düzenlenen bir törenle başladı. Polonya, Ukrayna, Tataristan, Arnavutluk ve Kosova'dan gelen çocuklar, Marmarisli yaşıtlarıyla bir araya gelerek, festivalin ilk gününde renkli görüntüler oluşturdu.

"Birlikte büyüyeceğiz" mesajıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar hep birlikte barışın ve umudun simgesi olan zeytin fidanı dikti. F"

"Atatürk'ün yolundan ilerliyoruz"

Festival kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü de yoğun ilgi gördü. Ellerindeki çiçekleri Atatürk Anıtı'na bırakan çocuklara, büyükler de eşlik etti. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de yürüyüşte çocukları yalnız bırakmadı. Kortej, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sona erdi.

Festivalin merkezi olan 19 Gençlik Meydanı'ndaki açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Acar Ünlü, Atatürk'ün barış anlayışına vurgu yaparak, "Bizim için Atatürk'ün naçiz vücudu aramızdan ayrılsa da düşüncesi ve felsefesi bu topraklarda sonsuza dek yaşayacak. Onun düşüncesi 'Yurtta barış, dünyada barış' anlayışıdır. Bu aynı zamanda çocuklara verilen değerin de bir ifadesidir. Biz de buna uygun bir etkinlik yapmak istedik. Hem 23 Nisan'ı anlamına uygun şekilde kutlamayı hem de dünya barışına katkı sağlayacak bir birliktelik oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

26 Nisan'a kadar devam edecek

Başkan Ünlü'nün konuşmasının ardından Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nin minik öğrencileri müzik ve dans gösterileri sundu. Yüksel Bağcı ritim öğrencileri de mini konserleriyle festivale renk kattı.

26 Nisan pazar gününe kadar sürecek festival boyunca Marmaris'ten ve misafir ülkelerden gelen çocuklar hem yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak hem de farklı kültürleri tanıyarak yeni dostluklar kuracak. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulacak atölye alanlarında bilimsel ve sanatsal etkinlikler devam ederken; festival, 25 Nisan'da Burunucu Macera Parkı'nda düzenlenecek uçurtma şenliğiyle sürecek.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Marmaris, Güncel, Zeytin, Kültür, Dünya, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 13:37:06. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.