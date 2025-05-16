Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Başladı

(MUĞLA) - Bu yıl 16 Mayıs – 8 Haziran günleri arasında yapılan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, Yekta Kopan'ın katılımıyla gerçekleşen açılış söyleşisiyle başladı.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2025 (MKSF'25), Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı. Açılış etkinliğinde usta yazar Yekta Kopan'ın konuk olduğu bir söyleşi düzenlendi.

Bu yıl Sedir Adası – Keria Antik Kenti temasıyla düzenlenen MKSF 25'in Armutalan Kültür Merkezi'ndeki açılış etkinliğine, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Özdemir, Ahmert İnoğlu, Kemal Açar ve sanatseverler katıldı.

Yetka Kopan, yeni kitabı 'Belki Yaz Erken Gelir' üzerinden hareketle, 'beklemek' temasını ele aldığı söyleşide yazmanın, beklemenin ve sabrın anlamını farklı bir bakış açısıyla anlattı. Yazar, söyleşi sonunda kitabını da okuyucuları için imzaladı.

Bu yıl Sedir Adası – Keria Antik Kenti temasıyla düzenlenen festival, Marmaris'in tarihsel ve kültürel zenginliğini sanatla buluşturmayı amaçlıyor. 8 Haziran'a kadar sürecek festival boyunca konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden edebiyat söyleşilerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.