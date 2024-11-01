Marmaris ve Fethiye'de Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris ve Fethiye'de Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris ve Fethiye\'de Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris ve Fethiye'de toplam 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44'ü yakalandı. İşlemler sürüyor.

01.11.2024 18:48
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Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçesinde can sallarındaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44'ü yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 can salındaki 15'i çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Marmaris'te görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilip, durdurulan lastik bottaki 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, durdurdukları lastik bottaki 9'u çocuk 28 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris ve Fethiye'de Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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