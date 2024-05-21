Marmaris Yat Limanı ve Barlar Sokağı Temizleniyor

Güncel

(MUĞLA) - Her gün binlerce kişiyi ağırlayan Yat Limanı ve Barlar Sokağı, Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak temizleniyor.

Marmaris Belediyesi, hava sıcaklığının artması ve turizm sezonunun açılmasıyla temizlik çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahalleler, dereler, seyir tepeleri ve sahillerde rutin temizlik gerçekleştiren ekiplerin en yoğun çalıştığı noktalardan biri de Yat Limanı ve Barlar Sokağı oldu.

Sabahın erken saatlerinde işe koyulan Temizlik Müdürlüğü personeli, her akşam binlerce kişiyi ağırlayan Yat Limanı ve Barlar Sokağı'nı temizledi.

Yat Limanı'na 24 saat boyunca dokuz kez; Barlar Sokağı'na da gündüz 3, akşam 3 olmak üzere 6 kez çöp toplama aracı girdiğini belirten Temizlik Müdürlüğü yetkilileri, "Akşam yoğunluğunun başladığı, çöp arabasının giremediği durumlarda da temizlik elemanlarımız sahada çalışıyor. Sabahları da yıkama yapılıyor. Tüm ekibimizle çalışmalara aralıksız devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.