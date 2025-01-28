Mars'ta Dağ Keçisi Görüntülendi - Son Dakika
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Mars'ta Dağ Keçisi Görüntülendi

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Sivas'ta 'Dünya'daki Mars' olarak adlandırılan kayalıklar, nesli tükenmekte olan dağ keçileriyle görüntülendi.

28.01.2025 14:33
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Dünyadaki Mars'ta dağ keçileri görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta rengi ve yapısıyla Mars gezegenine benzetilen Eğribucak kayalıklarında nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçisi sürüsü görüntülendi

Sivas merkeze bağlı Eğribucak Köyü eski ismiyle Gerne köyünde rengi ve yapısıyla Mars gezegenine benzetildiği için 'Dünya'da ki Mars' olarak adlandırılan Eğribucak kayalıklarında nesli tükenme tehlikesi altında olan ve avlanması yasaklanan dağ keçisi sürüsü görüntülendi.

"Onları ilk defa bu kadar yakından gördüm"

Dağ keçilerini köyüne ziyaret geldiği esnada farkedip görüntülediğini söyleyen Yasin Durna, "Bundan yaklaşık bir ay önce köyüme ziyarete geldim. Köyümüzdeki kızıl renkli dünyadaki Mars olarak bilinen kayalıkları çekmek isterken dağ keçilerine denk geldim. Onları ilk defa bu kadar yakından gördüm ve kayıt alabildim. Bu benim için farklı bir deneyim oldu." diye konuştu.

"Nesli tükenmekte olan bu hayvanları görünce çok mutlu oldum"

İlk başta sayılarının az olduğunu düşünen Durna, "Nesli tükenmekte olan bu hayvanları görünce çok mutlu oldum. Önce bir iki tanesini gördüm, kayanın arkasına geçtiğimde ise 8-9 tane olduklarını gördüm. İlk önce keçilerle bakıştık daha sonra videolarını çektim. Fazla sürmeden kayalıkların arkasına doğru gözden kaybolup gittiler." dedi.

Kaynak: İHA

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