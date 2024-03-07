Mart yine kapıdan baktırdı: Karlıova'da kar yağdı
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesi, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezinin yaptığı uyarının ardından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Dün gece geç saatlerde başlayan yağışın, bugün gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. Mart ayının ilk günlerinde tamamen beyaza bürünen ilçede sabah uyanan vatandaşlar araçlarının üzerinde karı temizleyerek güne başladı.
Aracın üzerindeki karı temizleyen vatandaşlar, "Mart ayı kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır deyimi bir daha ortaya çıktı. Bu sene kışı fazla yaşayamadık. Dün akşamdan bu yana çok kar yağdı, yerini bu sabah yağmura bıraktı. Tarım için iyidir bu hava. Hayırlı ve bereketli olur inşallah" dedi.
Öte yandan, İl Özel İdareden alınan bilgilere göre, hizmet ağı içinde bulunan köy yollarında herhangi bir olumsuzluğun olmadığı, yolların ulaşıma açık olduğu öğrenildi.
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