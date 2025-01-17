Martı TAG'a Haksız Rekabet Davası: Taksiciler Yeniden Mahkemeye Gidiyor - Son Dakika
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Martı TAG'a Haksız Rekabet Davası: Taksiciler Yeniden Mahkemeye Gidiyor

Martı TAG\'a Haksız Rekabet Davası: Taksiciler Yeniden Mahkemeye Gidiyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Martı TAG'a karşı yeniden haksız rekabet davası açtı. Önceki davalarda başarı kazanan Martı TAG, duruşma sonrasında taksi lobisini eleştirerek kazanmaya devam edeceklerini belirtti.

17.01.2025 18:26  Güncelleme: 18:31
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İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası Martı TAG'a haksız rekabet davası açmış ve mahkeme heyeti kararında, kısmen kabulüne hükmederek, MARTI TAG'ın haksız rekabet oluşturduğunu bildirmişti. İstinaf mahkemesi'de Martı TAG lehine karar vererek, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın Martı TAG'ı kapattırma talebini reddetmişti. Bu kez İstanbul, Antalya, İzmir, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın taksi odaları bir araya gelerek Martı TAG'a yeniden 'haksız rekabet' davası açtı. Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Taksi lobisi yenilmelere doyamıyor Her davayı kazandık, bunu da kazanacağız. Bu sefer beşi bir araya gelmiş voltran yapmış. Hiç fark etmez, yine kazandık yine kazanacağız" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından Martı TAG'a 'haksız rekabet davası' açılmıştı. İstanbul 14'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi heyeti kararında, kısmen kabulüne hükmederek, MARTI TAG uygulaması hizmetinin haksız rekabet oluşturduğunu bildirmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi de (istinaf mahkemesi) Martı TAG lehine karar vererek, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın Martı TAG'ı kapattırma talebini reddetmişti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ve Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi de bir araya gelerek Martı TAG'a yeniden 'haksız rekabet' davası açtı. Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesince yeni bilirkişi ataması yapılması için 21 Mart'a ertelenen duruşma sonrası Çağlayan Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

'YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZMIŞ'

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Taksi lobisi yenilmelere doyamıyor. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış, o yüzden kazanamamalarına rağmen bizi tekrar tekrar dava ediyorlar. Bizi hiç yormaz, biz adliyelere alıştık hatta sevdik bile. Tekrar tekrar gelip savunmalarımızı yaparız. Bugüne kadar hiçbir davada muvaffak olamadılar. Martı TAG, bugün çok şükür cayır cayır çalışıyor, çalışmaya da devam edecek. Her davayı kazandık, bunu da kazanacağız. Bu sefer beşi bir araya gelmiş voltran yapmış. Hiç fark etmez, yine kazandık yine kazanacağız" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi, Mahkeme, Ulaşım, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Martı TAG'a Haksız Rekabet Davası: Taksiciler Yeniden Mahkemeye Gidiyor - Son Dakika

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