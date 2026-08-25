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Marvel Oyuncularından Bergusi'ye Destek

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20 Marvel oyuncusu, Filistinli Mervan el-Bergusi'nin serbest bırakılması için imza kampanyasına katıldı.

Daha önce Marvel filmlerinde ve dizilerinde rol alan 20 oyuncu, İsrail'in 2023'ten beri tek kişilik hücrede tuttuğu Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'nin serbest bırakılması için yürütülen uluslararası imza kampanyasına katıldı.

Bergusi'nin serbest bırakılması için yürütülen kampanyanın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, kampanyaya katılan ünlülere ilişkin paylaşım yapıldı.

Marvel filmlerinde ve dizilerinde rol alan 20 oyuncunun, Bergusi'nin serbest bırakılması çağrısına katıldığı aktarılan paylaşımda, "Mervan Bergusi'nin devam eden hapis cezası, şiddete maruz kalması ve hapisteyken yasal haklarından mahrum bırakılmasından duyduğumuz derin endişeyi dile getiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve hükümetlere, Bergusi'nin İsrail hapishanesinden serbest bırakılması için çaba gösterme çağrısında bulunuldu.

İmzacılar arasında Marvel bağlantılı isimlerden X-Men serisinde Magneto'yu canlandıran Ian McKellen, Rebecca Hall, Riz Ahmed, Jason Flemyng, Elliot Page ve Hugo Weaving'in yanı sıra Zawe Ashton, Emma Corrin, May Calamawy, Brian Cox, Dan Stevens, Rob Delaney ve Kingsley Ben-Adir de kampanyaya destek veren oyuncular arasında yer aldı.

Kampanyanın dikkat çeken isimleri arasında ise Marvel Sinematik Evreni'nde Hulk karakterini canlandıran Mark Ruffalo, Doctor Strange rolündeki Benedict Cumberbatch ve War Machine'i oynayan Don Cheadle bulunuyor.

"Thor: Ragnarok" filminde Hela karakterine hayat veren Cate Blanchett ile Ancient One rolündeki Tilda Swinton, She-Hulk oyuncusu Tatiana Maslany ve Zemo karakteriyle tanınan Daniel Brühl de kampanyaya imza atan isimler arasında yer aldı.

Mervan Bergusi kimdir?

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Kober köyünde 6 Haziran 1958'de dünyaya gelen Bergusi, 15 yaşında Fetih Hareketi'ne katıldı.

Bergusi, 1976'da 18 yaşındayken İsrail tarafından tutuklanarak bir süre hapiste kalırken bu sürede İbranice öğrendi.

Üniversite yıllarında birçok kez gözaltına alınan Bergusi, 1985'te "idari tutuklu" olarak yeniden özgürlüğünden mahrum kalırken sonrasında ev hapsine alındı.

Filistin'de 1987 yılında ortaya çıkan Birinci İntifada'nın önde gelen isimleri arasında yer alan Bergusi, İsrail tarafından Ürdün'e sürgün edildi ve orada 7 yıl kaldı.

Bergusi, İsrail ve Filistin yönetimi arasında imzalanan Oslo Anlaşması kapsamında 1994'te Batı Şeria'ya geri döndü.

Ramallah ve El-Bire bölgesinden Fetih Hareketi adına Filistin Yasama Konseyi'ne 1996'da seçilen Bergusi, Fetih Hareketi içerisinde hızla yükselerek Fetih Genel Sekreteri oldu.

İsrail güçleri tarafından Ramallah'taki evinden 15 Nisan 2002'de gözaltına alınan Bergusi, İsrail mahkemesi tarafından "öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kudüs Üniversitesi'nde siyaset bilimi dersleri veren Bergusi, tarih ve siyaset bilimi alanında lisans, uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Bergusi, cezaevinde doktora derecesinden mezun oldu; "Vaat", "Tutukluluğa Direniş" ve "Bin Günlük Tecrit" adlı kitapları yazdı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 18 Şubat 2024'te Bergusi'yi Ofer Askeri Hapishanesi'nden Ramon Cezaevi'ne naklederek tecrit hapsine aldırmıştı.

Buna gerekçe olarak, Batı Şeria'da planlanan bir ayaklanma hakkında istihbarat ele geçirildiği öne sürülürken, bu kararla Filistinlilerin Bergusi'nin hayatına yönelik endişeleri arttı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Marvel, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marvel Oyuncularından Bergusi'ye Destek - Son Dakika

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