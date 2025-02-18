Maryland'da 'Zizian' Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika
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Maryland'da 'Zizian' Suç Örgütü Operasyonu

Maryland'de, 'Zizian' suç örgütünün lideri Jack LaSota ve bir üyesi tutuklandı.

18.02.2025 12:48
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ABD'nin Maryland eyaletinde, sınır güvenliği personelinin öldürülmesinden sonra gündeme gelen, kült tarzı suç örgütü "Zizian"ın elebaşısı olduğu tahmin edilen Jack LaSota ve 1 üyesi tutuklandı.

Maryland eyalet polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, LaSota ile birlikte ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Media bölgesinde bulunan Michelle Zajko'nun da tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, LaSota'nın ve Zajko'nun başkasının mülküne izinsiz girme ve araçta silah bulundurmakla suçlandığı ifade edildi.

"Zizian" üyelerinin 20 Ocak'ta Kanada sınırında, ABD sınır güvenliği personeli David Maland'ın ölümüne ve Vermont, Pensilvanya ile California eyaletlerindeki toplam 5 cinayete karışmış olabilecekleri aktarılan açıklamada, amacının "kesin olarak" belli olmadığı kaydedilen "Zizian" üyelerinin, "radikal veganlıktan yapay zekaya" kadar çeşitli konularda internet üzerinden yazı yayımladıkları bildirildi.

Açıklamada, LaSota'nın internette "Ziz" adıyla, "beynin iki lobunun farklı değerlere ve cinsiyetlere sahip olabileceği", "bu yüzden genelde birbirlerini öldürmek istediklerini" savunduğu şiddet içerikli yazılar yayımladığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maryland'da 'Zizian' Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika

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