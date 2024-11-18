Masa Tenisi Şampiyonu Doktor Adayı

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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi milli sporcu Şükran Cangir, masa tenisinde başarı için raket sallıyor.

Batman'da 13 çocuklu bir ailenin 7'nci evladı olan 21 yaşındaki Şükran Cangir, 10 yaşındayken masa tenisine ilgi duymaya başladı.

Öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle masa tenisine başlayan Cangir, bu spor dalında kendisini geliştirdi.

Okulda derslerini de aksatmayan Cangir, antrenörünün disiplini ve desteğiyle düzenlenen masa tenisi yarışmalarında başarılar elde etmeye başladı.

Haftanın yedi günü belirli saatlerde antrenörü eşliğinde antrenmanlara katılan Cangir, Batman Anadolu Lisesi son sınıfta girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 443 puan alarak Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesine yerleşti.

Masa tenisine de ara vermeyen milli sporcu Cangir, 8 yılda yurt içi ve yurt dışında katıldığı masa tenisi şampiyonalarında 120 madalya ve 12 kupa kazandı.

DÜ Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı da fakültenin kantininin bulunduğu zemin kata masa tenisi masası yerleştirerek, Cangir'in ders aralarında antrenman yapmasını sağladı.

Antrenmanlarına devam eden milli sporcu Cangir, başarısıyla fakültedeki arkadaşlarına da örnek oluyor.

"Ailemin bana verdiği emek çok büyük"

Şükran Cangir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ferdi, çift ve takım halinde Türkiye şampiyonaları, milli takım seçmeleri, lig maçları ve okullar arası turnuvalara katıldığını belirterek, birçok kez Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.

Raketle tanıştığında çok heyecanlı olduğunu, okulda eline aldığı raketi bir daha bırakmadığını dile getiren Cangir, masa tenisi müsabakalarında başarısını madalya ve kupalarla taçlandırdığını belirtti.

Antrenmanları aksatmadığını, sıkı bir çalışmayla masa tenisinde kendini geliştirdiğini anlatan Cangir, 7. sınıfta milli takıma seçildiğini, Macaristan'da minikler kategorisinde düzenlenen yarışmada Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

Avrupa ve Balkan şampiyonalarına da katıldığını ve bu yarışmalarda da çeşitli dereceler elde ettiğini belirten Cangir, şöyle konuştu:

"Tenisin yanı sıra doktor olma hedefim vardı. Onun için derslerime iyi şekilde çalıştım. Hayalim tıp fakültesini kazanmak ve milli takımda yer almaktı. İkisini de gerçekleştirdim. 13 kardeş olmamıza rağmen ailem eğitime ve spora destek verdi. Ailemin bana verdiği emek çok büyük. Batman'da kenar mahallede oturuyoruz. Batman'ın kenar mahallesinden Türkiye derecesi elde edecek ve ülkemi temsil edecek bir seviyeye gelmek benim için büyük bir hayaldi ve bunu gerçekleştirebilmek çok gurur verici. Mutluyum."

Tıp Fakültesinde okurken antrenmanlarına devam ettiğini, ders arasında masa tenisi antrenmanı yaptığını kaydeden Cangir, "Mezun olduktan sonra iyi bir hekim olmak istiyorum. Bunun yanı sıra masa tenisinde de daha ileri bir seviyeye gelmeyi arzuluyorum. Ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil etmek, bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarına örnek oluyor"

DÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Araç ise Şükran Cangir'in masa tenisindeki başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cangir'in fakültede örnek bir öğrenci olduğunu anlatan Araç, "Derslerinde iyi olduğu kadar masa tenisinde de çok iyi. Arkadaşlarına da örnek oluyor. İleride inşallah iyi bir hekim olur." diye konuştu.