Masalla büyüyen çocuğun hayal gücü daha geniş oluyor - Son Dakika
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Masalla büyüyen çocuğun hayal gücü daha geniş oluyor

Karaman'da sınıf öğretmeni olan Fatma Karaca Akkol, 4 yıldır çocuklara masal anlatıyor. Masalla büyüyen çocuğun hayal gücünün daha geniş olduğunu belirten Akkol, Anadolu masallarını çocuklara ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Akkol, 4 yıl içerisinde 5 bine yakın çocuğa masal anlattığını belirtti.

07.05.2024 09:47
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Masalla büyüyen çocuğun hayal gücü daha geniş oluyor

Karaman'da sınıf öğretmeni olan Fatma Karaca Akkol, 4 yıldır çocuklara masal anlatıyor

KARAMAN - Türkiye'de Anadolu masalları anlatıcısı öğretmenlerden birisi olan Fatma Karaca Akkol, çocuklara masal anlatmayı çok sevdiğini söyledi.

Karaman Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Fatma Karaca Akkol, 4 yıldır çocuklara masal anlatıyor. Masalla büyüyen çocuğun hayal gücünün daha geniş olduğunu belirten Fatma Karaca Akkol, "2020 yılından bu yana Anadolu masalları anlatıcısıyım. Bakanlığa bağlı olarak Anadolu masalları Karaman Instagram sayfasında çocuklara masal anlatımları yapıyorum. Bunun yanında fırsat buldukça okullara da giderek öğrencilere masal anlatımlarında bulunuyorum" dedi.

"Türkiye'de sadece Keloğlan biliniyor"

"Çocuklara Türkiye'de Anadolu masal kahramanlarından kimi biliyorsunuz diye sorsak, saydıkları sadece Keloğlan" diyen Fatma Karaca Akkol, "Ama bizim memleketimizde birbirinden güzel masallar var. Çünkü masal sözlü edebiyatın kadim bir türüdür. Bakanlığımız 2020 yılında böyle bir projeyle Anadolu masallarını çocuklarımıza ulaştırmaya, onları kendi kültürel kodlarımızla yetiştirmeye karar verdi. Ben bu eğitimi alan 3. veya 4. grup eğitici öğretmenim. Uzaktan eğitimle de binlerce öğretmene de bu eğitimler verildi" diye konuştu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığını da anlatan Fatma Karaca Akkol, "En çok sevdiğim birbirinden güzel masalları minik yüreklere, çocuklara ve geleceğimize aktarmaktır. Şunu iyi biliyoruz ki masalla büyüyen çocuğun hayal gücü daha geniş oluyor. Bu yüzden çocuklarınızı küçük yaştan itibaren masalla tanıştırın. Onlara bol bol masal anlatın ki hayal dünyaları genişlesin ya da büyüdüklerinde her masala inanmasınlar" dedi.

Fatma Karaca Akkol, 4 yıl içerisinde 5 bine yakın çocuğa masal anlattığını da sözlerine ekledi. Öğrenciler ise öğretmenleri Fatma Karaca Akkol'un anlattığı masalları severek dinlediklerini söylediler.

Kaynak: İHA

Keloğlan, Türkiye, Karaman, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Masalla büyüyen çocuğun hayal gücü daha geniş oluyor - Son Dakika

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