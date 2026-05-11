Maski'den Kula'ya 6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı

(MANİSA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Kenger ve Yağbastı mahallelerini kapsayan içme suyu terfi hattı projesini başlattı. Yaklaşık 6 milyon TL maliyetli proje kapsamında yürütülen 6,5 kilometrelik hat çalışması ile bölgenin modern ve sağlıklı bir altyapıya kavuşması hedefleniyor.

Kula ilçesinde yıllardır süregelen su sorununu kökten çözmeyi hedefleyen MASKİ Genel Müdürlüğü, dev yatırım kapsamında çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Proje çerçevesinde Yağbastı Mahallesi için 4 bin 238 metre uzunluğunda yeni bir terfi hattı inşa edilirken, Kenger Mahallesi için 2 bin 246 metre uzunluğunda cazibeli içme suyu hattı döşeniyor. Bu stratejik hamle ile her iki mahallenin su ihtiyacının uzun yıllar boyunca güvence altına alınmış olacağı belirtildi.

YENİ SONDAJ VE 6 BİN 500 METRELİK TERFİ HATTI İLE SU SORUNU ÇÖZÜLECEK

Kula'daki çalışmaları değerlendiren ve "Su hayattır, ulaştırmak ise görevimiz" vurgusu yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Kula ilçemizin Kenger ve Yağbastı mahallelerinde vatandaşlarımızın uzun süredir yaşadığı su sorununu, açtığımız yeni sondaj ve 6 bin 500 metrelik terfi hattı ile çözüme kavuşturuyoruz. Su gibi hayati bir ihtiyacı en sağlıklı şekilde halkımıza ulaştırmak bizim en temel görevimiz. Halkımızla her zaman omuz omuzayız. Manisa'mızın her bir mahallesine dokunmaya, yılların birikmiş sorunlarını bir bir çözerek hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

30 YILLIK KİRLİ SU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kenger Mahalle Muhtarı Serdar Topak, mahallede yaklaşık 30 yıldır süregelen kirli su sorununun bittiğini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve MASKİ ekipleri sayesinde nihayet temiz ve sağlıklı suya kavuşuyoruz" diye konuştu.

Yağbastı Mahalle Muhtarı Süleyman Özkan ise mahalledeki kireçli su probleminin beyaz eşyalarına dahi zarar verdiğini ifade ederek, "Göreve geldiğinde ilettiğimiz talebe Büyükşehir Belediyemiz hemen yanıt verdi. Başta Başkanımız Besim Dutlulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların teknik detaylarına ilişkin bilgi veren İçme Suyu Dairesi Başkanlığı personeli Mehmet Bozalan ise vatandaşların su mağduriyetini gidermek için 6,5 kilometrelik hattı tamamlamak için sahada gece gündüz demeden mesai harcadıklarını kaydetti.