Maski'den Kula'ya 6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maski'den Kula'ya 6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı

11.05.2026 16:34  Güncelleme: 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Kenger ve Yağbastı mahallelerini kapsayan içme suyu terfi hattı projesini başlattı. Yaklaşık 6 milyon TL maliyetli proje kapsamında yürütülen 6,5 kilometrelik hat çalışması ile bölgenin modern ve sağlıklı bir altyapıya kavuşması hedefleniyor.

(MANİSA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Kenger ve Yağbastı mahallelerini kapsayan içme suyu terfi hattı projesini başlattı. Yaklaşık 6 milyon TL maliyetli proje kapsamında yürütülen 6,5 kilometrelik hat çalışması ile bölgenin modern ve sağlıklı bir altyapıya kavuşması hedefleniyor.

Kula ilçesinde yıllardır süregelen su sorununu kökten çözmeyi hedefleyen MASKİ Genel Müdürlüğü, dev yatırım kapsamında çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Proje çerçevesinde Yağbastı Mahallesi için 4 bin 238 metre uzunluğunda yeni bir terfi hattı inşa edilirken, Kenger Mahallesi için 2 bin 246 metre uzunluğunda cazibeli içme suyu hattı döşeniyor. Bu stratejik hamle ile her iki mahallenin su ihtiyacının uzun yıllar boyunca güvence altına alınmış olacağı belirtildi.

YENİ SONDAJ VE 6 BİN 500 METRELİK TERFİ HATTI İLE SU SORUNU ÇÖZÜLECEK

Kula'daki çalışmaları değerlendiren ve "Su hayattır, ulaştırmak ise görevimiz" vurgusu yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Kula ilçemizin Kenger ve Yağbastı mahallelerinde vatandaşlarımızın uzun süredir yaşadığı su sorununu, açtığımız yeni sondaj ve 6 bin 500 metrelik terfi hattı ile çözüme kavuşturuyoruz. Su gibi hayati bir ihtiyacı en sağlıklı şekilde halkımıza ulaştırmak bizim en temel görevimiz. Halkımızla her zaman omuz omuzayız. Manisa'mızın her bir mahallesine dokunmaya, yılların birikmiş sorunlarını bir bir çözerek hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

30 YILLIK KİRLİ SU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kenger Mahalle Muhtarı Serdar Topak, mahallede yaklaşık 30 yıldır süregelen kirli su sorununun bittiğini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve MASKİ ekipleri sayesinde nihayet temiz ve sağlıklı suya kavuşuyoruz" diye konuştu.

Yağbastı Mahalle Muhtarı Süleyman Özkan ise mahalledeki kireçli su probleminin beyaz eşyalarına dahi zarar verdiğini ifade ederek, "Göreve geldiğinde ilettiğimiz talebe Büyükşehir Belediyemiz hemen yanıt verdi. Başta Başkanımız Besim Dutlulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların teknik detaylarına ilişkin bilgi veren İçme Suyu Dairesi Başkanlığı personeli Mehmet Bozalan ise vatandaşların su mağduriyetini gidermek için 6,5 kilometrelik hattı tamamlamak için sahada gece gündüz demeden mesai harcadıklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maski'den Kula'ya 6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Ahmet Türk, Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti Ahmet Türk, Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
Netanyahu, “İran ile savaş bitmedi“ deyip 3 hedef sıraladı Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi" deyip 3 hedef sıraladı
Süper Lig’e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ’’Diren ha’’ şarkısı eşliğinde kaldırdı Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı

20:26
Osimhen’e kötü haber
Osimhen'e kötü haber
19:54
Bir erkeğin en havalı anı Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
19:31
Van Dijk’tan Galatasaray için bir beğeni daha
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:58
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 20:34:07. #7.13#
SON DAKİKA: Maski'den Kula'ya 6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.