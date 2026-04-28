Maski Genel Müdürlüğü, Su Yönetiminde Modernizasyon İçin Yazılım Geliştirici Öğrencilerle Buluştu

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su yönetimini yeni nesil teknolojilerle modernize etme hedefi doğrultusunda Celal Bayar Üniversitesi'nde yazılım geliştirici öğrencilerle bir araya geldi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Oyun Tasarımı ve Geliştiricileri Topluluğu (OTGET) tarafından düzenlenen 3. OTGET JAM organizasyonu, teknoloji meraklısı gençleri bir araya getirdi. Etkinliğe MASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan'ın yanı sıra Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cihangir Alaca, OTGET Başkanı Burçe Burakgazi ve OTGET Danışmanı Doç. Dr. Barış Çukurbaşı katıldı.

Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde ve XRLab iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Fehmi Özcan; öğrencilere yazılım, bilişim ve mühendislik disiplinlerini kullanarak su yönetimi süreçlerinde aktif rol alabileceklerini belirtti. İklim krizinin su kaynakları üzerindeki kritik etkilerine değinen Özcan, suyun her geçen gün daha değerli hale geldiğini vurguladı. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun vizyonuyla çalışma yürüttüklerini belirten Özcan sözlerine, şöyle devam etti:

"Teknolojiyi insan faydasına dönüştüren tüm gençlerimize kapımız açık"

"Ülkemiz maalesef su fakiri olma yolunda ilerliyor. MASKİ olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde, suyun yönetimi noktasında yenilikçi çözümler üretiyor, dış paydaşlarımızla bu kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz. Günümüzde su yönetimi artık sadece boru, depo ve pompalardan ibaret değil. Vatandaşlarımıza suyu daha hızlı ve verimli ulaştırmak adına teknolojiyi en üst seviyede kullanmak zorundayız. Özellikle yapay zeka desteğiyle elde ettiğimiz verileri analiz ederek, sistemlerimizi çok daha verimli ve entegre bir yapıya kavuşturmak için çalışıyoruz. Sizlerden beklentimiz, hem birer yazılımcı hem de duyarlı birer vatandaş olarak su yönetimi süreçlerine katkı sunmanızdır. Teknolojiyi insan faydasına dönüştüren tüm gençlerimize kapımız sonuna kadar açıktır."

ÜNİDES proje desteğiyle düzenlenen etkinlik; Manisa Teknokent, MASKİ, BTH Teknoloji ve Insight Tech gibi önemli iç ve dış paydaşların katkılarıyla başarıyla tamamlandı.