MASKİ Genel Müdürü Soma ve Akhisar'ı ziyaret etti - Son Dakika
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MASKİ Genel Müdürü Soma ve Akhisar'ı ziyaret etti

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Soma ve Akhisar ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşların talep ettiği alt ve üstyapı yatırımlarının en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

31.07.2024 11:40  Güncelleme: 11:51
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(MANİSA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Soma ve Akhisar ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşların talep ettiği alt ve üstyapı yatırımlarının en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde alt ve üstyapı sorunlarını çözmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla talep ve önerileri dinlemeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da Soma ve Akhisar ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

İlk olarak Soma ilçesini ziyaret eden Genel Müdür Postacı, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile bir araya geldi. İlçede devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Postacı, şunları kaydetti:

"Avdan ve Cenkyeri mahallelerimiz başta olmak üzere birçok mahallemizi ziyaret ederek vatandaşlarımızın taleplerini de dinleyerek çözüm odaklı planlar oluşturduk. Su depolarımızı, altyapıları ve yağmur suyu hatlarını inceledik. İncelemelerimiz kapsamında; kot olarak aynı seviyede olması sebebiyle ani yağış durumlarında göllenmeler yaşanabilecek bölgelerin tespitini yaptık. Tespitlerimiz neticesinde Bakırçay'dan çekilecek yeni yağmursuyu hattı ile bölgelerin tamamını kapsayacak bir çözüm üretilmesi için projelendirme çalışmalarımızı başlattık. İlçemizde altyapı eksiklikleri olan noktaları da tespit ederek projelerimizi hazırladık, çalışmalarımıza kısa sürede başlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı su temini noktasında bazı mahallelerimizde prefabrik depo ve terfi hattı çalışmaları gerçekleştireceğiz. Tüm bu çalışmalarımız ile birlikte Soma'nın altyapı sorunlarını çözme ve yaşam kalitesini artırma yolunda önemli adımlar atmış olacağız."

Soma ziyaretinin ardından Akhisar ilçesine geçen Postacı, mahallelerdeki eksikliklerin tespit edildiğini ve giderilmesi için çalışmaların ivedilikle başlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ferdi Zeyrek öncülüğünde MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın istek ve önerilerini dinliyor, sorunları tespit ediyor ve çözümleri için planlamalarımızı yapıyoruz. Akhisar ilçe ziyaretimizde de teknik incelemelerde bulunarak sorunların çözümü noktasında heyetimiz ile birlikte fikir alışverişinde bulunduk. Bu kapsamda ilçemizde ani yağış durumlarında olumsuzluk yaşanabilecek noktaları tespit ettik. Sorunlu bölgeler için altyapı projelerimiz hazır, detaylı çalışmalara başlayacağız. İçme suyu sorunu yaşanan bölgelerde daha sağlıklı su temini noktasında da gerekli adımlarımızı atacağız."

Kaynak: ANKA

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