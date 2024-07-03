MASKİ, Turgutlu'da Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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MASKİ, Turgutlu'da Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını Tamamladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinde 35 milyon TL yatırım bedeliyle altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar sonucunda mahallede içme suyu hattı, kanalizasyon hattı ve fosseptik imalatı yapıldı, üstyapıda ise kilit parke taşı döşemesi gerçekleştirildi.

03.07.2024 11:51
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(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 35 milyon TL yatırım bedeliyle Turgutlu ilçesinde altyapı ve üstyapı dönüşümünü tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 35 milyon TL yatırım bedeliyle Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi'nde başlattığı altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. Altyapı çalışmaları kapsamında 8 kilometre içme suyu hattı, 8 kilometre kanalizasyon hattı imalatı ile bin 500 kişilik fosseptik imalat çalışması gerçekleştirildi. 50 bin metrekarelik üstyapı çalışmalarıyla mahalle yepyeni bir görünüme kavuşturuldu.

Faaliyetlerin ardından mahallenin hiçbir eksiği kalmadığını belirten muhtar Apdil Gülten, "Mahallemizin altyapı ve üstyapısı yenilendi. 3-4 aylık kısa bir zamanda hiç aksama olmadan çalışmalar sırasıyla bitirildi. Üstyapı çalışmaları kapsamında kilit parke döşemesi yapıldı. Şu an parke taşı olmayan sokağımız kalmadı. Mahallemiz çok güzel, harika bir görünüme büründü. Hiçbir eksiğimiz yok diyebiliriz. Mahallemiz güzelleşti, ivme kazanmış oldu. Çalışmalardan önce sularımız sağlıklı değildi, koku sorunumuz vardı. Artık koku sorunumuz kalmadı. Sularımız pırıl pırıl akıyor. Parke taşları döşenince çamur, toz ve toprak sorunumuz da kalmadı. Tertemiz oldu. Herkes rahatlıkla yaşıyor. Ferdi Başkanımıza ve çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Vatandaşlar, yürütülen faaliyetlere ilişkin şunları söyledi:

-Beytullah Altınten: "Çalışmalardan memnunuz. Yağmur yağdığında artık çamur sorunundan kurtulduk. Sularımız daha tazyikli akıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, MASKİ Genel Müdürlüğü'ne ve emeği geçenlere teşekkür ederiz."

-Erol Torlak: "Bizim mahallede kahvehanemiz var. Altyapı yapılmadan önce kahvenin arka tarafında bulunan fosseptiğin dolması nedeniyle sorun yaşıyorduk. Yapıldıktan sonra bu anlamda çok rahatladık. Çok memnunuz. Mahallemiz Türkiye'nin güzel köylerinden bir tanesi, çalışmalarla daha iyi oldu. Taş döşeme işleri de bitti, köyümüz temizlendi, tozdan çamurdan kurtulduk. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz."

- Mehmet Uslu: "Çalışmalardan memnunuz. Her sokakta kilit parke taşı yoktu, tamamlandı. Çalışmalardan önce müşteriler marketime giremiyorlardı, çamur ve toz çok oluyordu. Böyle daha iyi oldu. Köyümüze de güzellik kattı."

"Mahalleyi yepyeni bir görünüme kavuşturduk"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'na bağlı kontrol mühendisi Esra Türker ise "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 35 Milyon TL yatırım bedeliyle Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışması gerçekleştirdik. İş kapsamında 8 kilometre içme suyu hattı, 8 kilometre kanalizasyon hattı imalatı ile bin 500 kişilik fosseptik imalatı gerçekleştirdik. Üstyapı çalışmaları kapsamında ise 50 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik ve mahalleyi yepyeni bir görünüme kavuşturduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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