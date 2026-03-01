Maslak'ta Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maslak'ta Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

Maslak\'ta Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
01.03.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maslak Oto Sanayi'nde yapılan silahlı saldırıda 2 şüpheli yakalandı, tutuklama karar verildi.

MASLAK Atatürk Oto Sanayi'ye gelen 2 şüpheliden biri, tabancayla iki iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken iş yerinde hasar meydana geldi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 50 kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin taksiyle Sarıyer'den Sultangazi'ye gittiklerini ardından da Gaziosmanpaşa'ya geçtiklerini belirledi. Şüpheliler N.U. (14) ve B.Ö. (17) yaklaşık 30 saatlik çalışma sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ilk ifadelerinde iş yeri sahibiyle aralarında husumet olduğunu söylediği öğrenildi. Toplam 30 suç kaydı olduğu öğrenilen 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 25 Şubat Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde oto sanayiye gelen 2 şüpheliden biri, tabancayla 2 iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan olmazken, toplam 6 kurşun isabet eden iş yerlerinde ise hasar meydana geldi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibi Bayçu O. (50) ve Erdoğan D.'nin (53) ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Yapılan çalışmada şüphelilerin olay yerine geldikleri motosikletin bozulması sonucu yaya olarak iş yeri önüne geldikleri belirlendi. Olaydan sonra yine yaya olarak kaçan şüphelilerin bir süre sonra taksiye bindikleri ve Sultangazi'ye geçtikleri tespit edildi. Burada bir otele saklanan şüpheliler, sabaha karşı otelden çıkarak Gaziosmanpaşa'ya geçtikleri sırada Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 50 güvenlik kamerasını inceleyen ve yaklaşık 30 saatlik çalışma yapan polisin incelemeleri sonucu kimlikleri ve adresleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

'HUSUMETİMİZ VARDI'

Emniyete götürülen şüpheliler N.U. ve B.Ö.'nün, ilk ifadelerinde iş yeri sahibiyle husumetleri olduğunu söyledikleri öğrenildi. Haklarında adli işlem başlatılan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 14 yaşındaki N.U.'nun poliste 18, B.Ö.'nün 12 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maslak'ta Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
07:35
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv’de sirenler çalıyor
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 10:44:25. #7.12#
SON DAKİKA: Maslak'ta Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.