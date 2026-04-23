Manisa Büyükşehir Belediyesi Masmek Kursiyerlerinden Hasta Miniklere Anlamlı 23 Nisan Hediyesi

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK) kursiyerleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladıkları çocuk temalı tabloları, hastanelerin çocuk servislerine hediye etti.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla organize edilen etkinlikte, Daire Başkanı Ural Sevener, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, eğitmenler ve kursiyerler hastaneleri ziyaret etti. Çocuk hastalıkları, çocuk cerrahisi ve çocuk alerji poliklinikleri için özel olarak hazırlanan eserler, hastane duvarlarına asıldı.

101 eser çocuklar için sergileniyor

Proje kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne 41, Manisa Şehir Hastanesi'ne ise 60 adet resim armağan edildi. Çocukların hayal dünyasına hitap eden eserlerin hem hastane ortamına estetik bir görünüm kazandırması hem de çocukların tedavi sürecine motivasyon kaynağı olması amaçlandı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, sanatın iyileştirici gücünü toplumun her kesimine ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, çocukların hayatına dokunan projelerin süreceğini vurguladı.