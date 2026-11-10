Massie, Hegseth'i İran'daki okul saldırısından sorumlu tutup 8 maddelik önerge sundu - Son Dakika
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Massie, Hegseth'i İran'daki okul saldırısından sorumlu tutup 8 maddelik önerge sundu

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Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik 8 maddelik önergeyi Temsilciler Meclisine sundu. Massie, Hegseth'i İran'daki okul saldırısı ve yargı dışı infazlardan sorumlu tutuyor; önerge görevden alma ve federal görev yasağı istiyor.

ABD'de Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, İran'daki okul saldırısı ve "yargı dışı infazlardan" Savunma Bakanı Pete Hegseth'i sorumlu tuttu.

Massie, Hegseth'in azline yönelik 8 maddelik önergeyi Temsilciler Meclisine sunmasının ardından Kongre önünde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hegseth'in "işini iyi yaptığını" savunan ve azli için oy kullanmayacağını söyleyen kişilere seslenen Massie, şu ifadeleri kullandı:

"Biz onu işinde yetersiz olmakla suçlamıyoruz hatta öyle ki, İran'da okula giden çocukları öldürme konusunda oldukça etkiliydi. Yargı dışı infazlar konusunda oldukça etkiliydi. Bu azil maddelerinde, onun yetersiz olduğu yönünde herhangi bir iddia bulunmuyor. Buradaki iddia onun yasaları çiğnediği ve Anayasayı ihlal ettiğidir."

Söz konusu okul saldırısının bir izahatı bulunmayacağına işaret eden Massie, bunun savaş ortamındaki belirsizliği ifade eden "savaş sisi"yle de açıklanamayacağını söyledi.

Massie, "İlk gün savaş sisi diye bir şey yoktur. Bu hedefleri tespit edip seçmek için aylarca vakitleri vardı. Yine de içinde çocukların bulunduğu bir okulu seçtiler." dedi.

"Geri dönüp hayatta kalanları öldürüyorlar"

Massie, ABD'nin Karayip Denizi ve Doğu Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı şüphesi bulunan gemilere yönelik saldırılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Yönetimin bu gemilerde bulunanlara kimlik tespiti yapmadığını belirten Massie, "Bunun yanı sıra geri dönüp hayatta kalanları öldürüyorlar." diye konuştu.

Massie, söz konusu politikanın ABD askerlerine "merhamet gösterilmemesini" teşvik ettiğini ve bu sebeple onları da tehlikeye attığını savundu.

Hegseth'in azli için 8 maddelik önerge Temsilciler Meclisi'ne sunulmuştu

ABD'li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik 8 maddelik önergeyi Temsilciler Meclisine sunmuştu.

Massie, Hegseth'i Kongreden izin almadan savaşlar başlatmak, sivillerin korunmasını baltalamak ve yargı dışı infazlar gerçekleştirmek dahil olmak üzere sekiz ayrı azil suçu işlemekle suçlamıştı.

Tasarı, Hegseth'in görevden alınmasını ve gelecekte federal bir görevde bulunma hakkının elinden alınmasını talep ediyor.

Sekiz maddelik azil metni, Hegseth'in İran, Yemen ve Venezuela'daki ABD askeri operasyonlarındaki rolünün yanı sıra askeri denetim, sivil kayıplar ve ifade özgürlüğü konularındaki tutumuna ilişkin iddiaları içeriyor.

Kongre'deki azil süreci

ABD siyasal sisteminde azil süreci Temsilciler Meclisinde başlıyor. Burada ilgili maddenin ya da maddelerin kabul edilmesi halinde Senatoda asıl yargılama yapılıyor ve karar süreci işliyor.

Buna göre, basit çoğunluğun sağlanması halinde Temsilciler Meclisi, Hegseth'i azil maddelerinde yöneltilen suçlamalarla itham edebilir.

Bu durumda Hegseth'in suçlu olup olmadığına ilişkin yargılamayı yapacak olan Senato, düzenleyeceği oturumlarda azil maddelerini ele alıp tartışacak.

Hegseth'in görevden alınabilmesi için Senatoda mevcut üyelerin üçte ikisinin oyuna ulaşılması gerekiyor, 100 senatörün tamamının oy kullanması halinde bu sayı 67 oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Cumhuriyetçilerin desteğini alan Hegseth'e karşı mevcut Senato aritmetiğinde bu sayıya ulaşılması pek mümkün görünmüyor.

Kaynak: AA
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