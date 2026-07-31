Massive Attack'a Singapur'da Soruşturma - Son Dakika
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Massive Attack'a Singapur'da Soruşturma

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Singapur'da Massive Attack konserinde Filistin bayrağı açıldığı için polis soruşturma başlattı.

Singapur'da polis, İngiliz müzik grubu Massive Attack hakkında, konserinde Filistin bayrağı açtığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Yerel basına göre, İngiliz müzik grubu Massive Attack, Singapur'da verdiği konser sonrası ülke polisinin soruşturmasına maruz kaldı.

Grup, "ruhsat şartlarının muhtemel ihlaliyle" suçlanıyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, grubun iki üyesinin konser esnasında Filistin bayrağı açtığı ve seyircilerin de "Özgür Filistin" diye bağırdığı görülüyor.

Singapur'da yasalar yabancı ülke simgelerini izin olmadan kullanmayı yasaklıyor, bunu ihlal edenlere 500 dolara kadar para ve 6 aya kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Massive Attack'a Singapur'da Soruşturma - Son Dakika

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