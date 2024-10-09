Mast Görevden Alınmadı

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CAMP ABD hükümeti, ABD'nin Afganistan'da gerçekleştirdiği bir operasyonda annesi, babası ve 5 kardeşini kaybeden Afgan çocuğu evlat edinen ve daha önce bu çocuğu kaçırmakla suçlanan Binbaşı Joshua Mast'ın görevinden alınmayacağını bildirdi.

Camp Lejeune'de Deniz Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı'ndaki askeri heyet, 5 gün süren soruşturma duruşmalarının ardından, Mast'ın çocuğu Afganistan'dan ABD'ye getirmesi ve evlat edinmesi sürecinde "bir askeri personele yakışmayacak şekilde davrandığını" ancak bunun Binbaşı'nın ordudan ayrılmasını gerektiren bir durum olmadığını açıkladı.

Duruşmalar sırasında, görevi süresince emirlere "asla karşı gelmediğini" belirten Mast, küçük kızın güvenliğini sağlamak için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Mast ve çocuğu geri almak isteyen Afgan akrabalarının konuya ilişkin eyalet mahkemesinde görülen dava hakkında medyaya konuşmaları yasaklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, söz konusu çocuğun Afgan akrabalarıyla yeniden bir araya getirilmesi için Afgan hükümeti ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile çalışma kararı alındığını, bu kararın "uluslararası hukuk ve ABD'nin silahlı çatışma sırasında ayrı düşen ailelerin yeniden bir araya gelmesini kolaylaştırmak için uygun adımları atma politikasıyla" tutarlı olduğunu kaydetti.

Mast ve eşi, Virginia eyaletindeki bir hakimi o dönemde Afganistan'da yaşayan çocuğu evlat edinmek için "ikna etmesinin" ardından, ABD'nin 2021'de Afganistan'dan çekilmesi sonrası ABD'ye gelmelerine yardım ettiği Afgan akrabalarından almıştı.

Çocuğun Afgan akrabaları, Mast'ın, "evlat edinme belgelerini" kullanarak halihazırda Mast ve ailesiyle yaşayan çocuğu kendilerinden aldığını öne sürmüştü.