MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Eren Kaşıkçı, İstanbul'daki evinde ölü bulundu, cenazesi memleketi Tokat'ta defnedildi.

İSTANBUL Sarıyer'deki evinde ölü bulunan MasterChef 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı'nın (34) cenazesi, memleketi Tokat'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sarıyer'de 2 gün önce Şef Eren Kaşıkçı'dan haber alamayan arkadaşı Mikail M. (44), evine gitti. İçeri giren Mikail M., Kaşıkçı'yı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaşıkçı'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da dün yapılan törenin ardından Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Tokat'a getirildi. Bugün merkeze bağlı Musullu köyünde düzenlenen cenaze törenine Kaşıkçı'nın ailesi, köylüleri ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Eren Kaşıkçı'nın cenazesi, Musullu Köy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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