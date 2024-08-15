Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili 5 kişi suçlandı - Son Dakika
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Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili 5 kişi suçlandı

ABD'li oyuncu Matthew Perry'nin ketaminle bağlantılı ölümüne ilişkin 5 kişinin, 'oyuncunun bağımlılığından faydalandıkları' gerekçesiyle suçlandığı bildirildi. Savcı Martin Estrada, 2'si doktor, 1'i kişisel asistanı olmak üzere Perry'nin ölümüyle ilişkili toplam 5 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi açıkladı.

15.08.2024 22:48
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LOS "Friends" dizisindeki "Chandler Bing" rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Matthew Perry'nin ketaminle bağlantılı ölümüne ilişkin 5 kişinin, "oyuncunun bağımlılığından faydalandıkları" gerekçesiyle suçlandığı bildirildi.

Savcı Martin Estrada, 2'si doktor, 1'i kişisel asistanı olmak üzere Perry'nin ölümüyle ilişkili toplam 5 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi açıkladı.

Doktorların Perry'e yüksek dozlarda ketamin sağladığını belirten Estrada, mesajlaşmalarında ünlü oyuncunun bu uyuşturucuyu almak için "ne kadar ödemeye razı olacağını tartıştığını" söyledi.

Estrada, Perry'nin "bağımlılığından faydalandıkları" gerekçesiyle suçlanan 5 kişinin, Perry'ye ketamin temin edilmesindeki rolünü örtbas etmeye çalıştığını ifade etti.

Suçlananlardan 1'i doktor 2 kişinin gözaltına alındığını belirten Estrada, Perry'nin kişisel asistanı dahil sanıklardan ikisinin suçlamaları kabul ettiğini aktardı.

Perry, uzun yıllardır bağımlılıkla mücadele ediyordu

"Friends" dizisindeki "Chandler Bing" rolüyle tanınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te hayatını kaybetmişti.

Daha önce Emmy ödülüne de aday gösterilen oyuncu, 2022'de çıkan biyografisinde uzun yıllar süren "bağımlılık" mücadelesine de değinmişti.

Perry'nin Aralık 2023'te yayımlanan otopsi sonuçlarına göre de oyuncunun anestezik ketamin kullanımı ardından havuzda boğularak öldüğü tespit edilmişti.

Raporda, koroner atardamar hastalığı ve opioid bağımlılığını tedavi etmek için kullanılan Buprenorfin'in de oyuncunun ölümünde rol oynadığı kaydedilmişti.

Perry'nin yakınları soruşturmayı yürüten yetkililere, oyuncuya depresyon ve kaygı bozukluğu için "ketamin infüzyon terapisi" adı verilen bir tedavi uygulandığını, otopsi doktoru ise Perry'nin vücudunda bulunan ketaminin ameliyat sırasında kullanılan genel anestezi seviyesinde olduğunu aktarmıştı.

Polis, mayıs ayında Perry'nin ölümüne neden olan ketamine nasıl ulaştığına dair soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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