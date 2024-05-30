MAÜ Midyat Meslek Yüksekokulu'nda Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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MAÜ Midyat Meslek Yüksekokulu'nda Mezuniyet Töreni

MAÜ Midyat Meslek Yüksekokulu\'nda Mezuniyet Töreni

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Midyat Meslek Yüksekokulu'nda 2023-2024 öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Midyat Kaymakamı, MAÜ Rektör vekili, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören sırasında dereceyle mezun olan öğrencilere plaket verildi ve kep fırlatılarak mezuniyet kutlandı. Dönem birincisi Ahmet Sağlam, konuşmasında birincilik ödülünü Filistinlilere ithaf etti.

30.05.2024 17:13
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Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Midyat Meslek Yüksekokulu 2023-2024 öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Yüksekokul yerleşkesinde düzenlenen törene, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, MAÜ Rektör vekili Prof. Dr. Reşit Yıldız, Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Abdurrahim Kaplan, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Işık, Belediye Başkan yardımcısı Abdurrahim Çelik ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere plaket verilen törende, öğrenciler hep birlikte kep fırlattı, mezuniyetlerini kutladı.

Midyat Meslek Yüksek Okulu dönem birincisi Ahmet Sağlam, yaptığı konuşmada, birincilik ödülünü İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere ithaf ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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