MAÜ Öğrenci Projeleri ÜNİDES Desteği Aldı - Son Dakika
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MAÜ Öğrenci Projeleri ÜNİDES Desteği Aldı

Mardin Artuklu Üniversitesi'nden 7 proje, ÜNİDES programıyla desteklenmeye hak kazandı.

09.11.2024 21:46
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Mardin Artuklu Üniversitesinin (MAÜ) Öğrenci Topluluklarının 7 projesi, Üniversite Öğrenci Kulüplerine Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında öğrenci projeleri başvuru sonuçları açıklandı.

Üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat sunan ve üniversiteler mevzuatlarına uygun olarak onaylanmış öğrenci topluluklarının proje ve fikirlerinin geliştirilmesine yönelik ayni destek sağlayacak olan ÜNİDES programına başvuran Mardin Artuklu Üniversitesi öğrenci topluluklarının 17 projelerinden 7'si kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Bayar, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen programın faydalı ve motive edici olduğunu belirtti.

ÜNİDES ile gençlerin desteklenmesini ve gençlik merkezlerine bağlı genç ofislerin etkin ve verimli kullanılmasının amaçlandığını aktaran Bayar, şunları kaydetti:

"2024-2025 yılı ÜNİDES programı kapsamında desteklenecek projelerin, Bilim ve Teknoloji, Güzel Sanatlar, Spor ve Sağlıklı Yaşam, Kişisel ve Sosyal Gelişim, İş Birliği Programları, Kapasite Geliştirme, Erişilebilirlik Projeleri, Uluslararası Çalışmalar ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri konu başlıkları altında değerlendirmeye alındı. Projesi kabul edilen öğrenci topluluklarına yerel projelerde 50 bin, ulusal projelerde ise 100 bin liraya kadar ayni destek sağlanacak."

Kaynak: AA

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