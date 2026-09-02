Mavi Nil'de bir haftada 22 bin kişi evsiz kaldı, çatışmalar sivilleri vuruyor

Sudan'ın Mavi Nil eyaletinde artan çatışmalar nedeniyle son bir haftada yaklaşık 22 bin kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (UNOCHA) yapılan açıklamaya göre, Mavi Nil eyaletine bağlı Kaysan bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yerel makamların verilerine göre, Kaysan'da son 7 günde yaklaşık 22 bin kişi yerinden edilirken, bu kişilerin bir kısmı okullara, bir kısmı ise eyalet merkezi Damazin dahil farklı bölgelere sığındı.

Yerel yardım kuruluşu Kaysan Acil Durum Odası da 30 Ağustos'ta, çatışmalar ve kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Kaysan'daki Medina 12 bölgesinden yaklaşık 20 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Mavi Nil eyaletinde son günlerde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzeyin (SPLM-N) çeşitli bölgelere saldırılar düzenlemesinin ardından çatışmalar şiddetlendi.

UNOCHA, Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezi Ubeyd'in kuzey ve kuzeybatısındaki köylere düzenlenen saldırılarda da ölen ve yaralananların olduğunu, sivillerin yerinden edildiğini bildirdi.

Batı Darfur'da ise Çad sınırı yakınlarındaki Adekong'da bir akaryakıt pazarına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında sivillerin öldüğü ve yaralandığı, sivil mülklerin de zarar gördüğü belirtildi.

UNOCHA, çatışmanın taraflarına sivilleri ve sivil altyapıyı koruma, uluslararası insancıl hukuka uyma ve insani yardım kuruluşlarının güvenli ve bağımsız şekilde faaliyet göstermesine izin verme çağrısını yineledi.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaş nedeniyle on binlerce kişi öldü, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.