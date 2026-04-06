MAVİ VATAN-2026 Tatbikatı Başladı

ÇOK TEHDİTLİ ORTAMDA KARAR VERME YETENEKLERİNİ DEĞERLENDİRMEK

Türk Deniz Kuvvetleri, en büyük tatbikatlarından olan MAVİ VATAN-2026 Tatbikatını, 3-9 Nisan 2026 tarihleri arasında Donanma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştiriyor. Tatbikatın amacı; katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerini yükseltmek, Deniz Kuvvet Komutanlığı bağlısı komutanlıkların karargah ve harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğini denemek, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini değerlendirmek, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerini geliştirmek olarak kaydediliyor.

TOPLAM 15 BİN PERSONEL KATILIYOR

MAVİ VATAN-26 Tatbikatı'na; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan toplam 120 gemi, 50 hava vasıtası ile 15 bin personel katılıyor. Tatbikatta, 1 Amfibi Hücum Gemisi, 12 fırkateyn, 4 korvet, 14 hücumbot, 8 denizaltı, 8 Mayın Avlama Gemisi, 16 Karakol Gemisi, 20 Amfibi Çıkarma Gemisi, 29 yardımcı sınıf gemi, 5 İnsansız Deniz Aracı (İDA), 2 Sahil Güvenlik Gemisi, 6 Sahil Güvenlik Botu, 5 D/K Uçağı, 3 genel maksat uçağı, 24 S/İHA,1 ağır yük nakliye helikopteri, 3 genel maksat helikopterleri, 2 taarruz uçağı hazır bulunuyor.

9 NİSAN'DA FİİLİ ATIŞ SAFHASI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Tatbikat kapsamında; 3-8 Nisan 2026 tarihleri arasında 'Harekata Hazırlık ve Fiili Silah Eğitimleri' gerçekleştirilirken, 9 Nisan 2026 tarihinde; Antalya Körfezi'nde 'Fiili Atış Safhası (FAS) Faaliyeti' (Sürüklenen Mayın İmhası, Kara Bombardımanı Atışı gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.

Ruken Büşra KADIOĞLU/ANKARA,