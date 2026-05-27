Mavimarmara Derneği Somali'de 10 Bin Aileye Kurban Eti Dağıtacak

27.05.2026 20:41
Mavimarmara Derneği, Somali'de 10 bin aileye kurban eti ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mavimarmara Dayanışma ve Özgürlük Derneği, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaklaşık 10 bin aileye kurban eti ulaştıracak.

Mogadişu'da, bayram namazının ardından dernek görevlilerince, hisse sahiplerinin isimleri tek tek okunarak İslami usul ve kaidelere göre kurbanlıklar kesildi.

Hayırseverlerin bağışları kesim videolarıyla kayıt altına alınarak, hisseler Türkiye'den gelen dernek gönüllüleri ve yerel partner ekipler tarafından başta mülteci kamplarında bulunanlar olmak üzere önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Mavimarmara Dayanışma ve Özgürlük Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bedrihan Güneş, AA muhabirine, Somali'ye sadece Kurban Bayramı için gelmediklerini, yıl içinde de gıda, hijyen ve eğitim destekleri sağladıklarını söyledi.

Güneş, Somali halkının dörtte birinin acil yardıma muhtaç olduğunu belirterek, "Mogadişu'da kurban kesimlerimizi İslami usullere göre tamamladık, etlerimizi eşit parçalara ayırdık. İnşallah şimdi de kamplarda dağıtımlarımızı tamamlayacağız." dedi.

Önceden gezip ihtiyaç sahiplerini belirlediklerini dile getiren Güneş, "Bu insanlara Türkiye halkının göndermiş olduğu etleri ikram edeceğiz. Somali'de on bin aileye et ikramında bulunacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

