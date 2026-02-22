Maxwell, Epstein Belgelerine Karşı Çıktı - Son Dakika
Maxwell, Epstein Belgelerine Karşı Çıktı

22.02.2026 11:02
Ghislaine Maxwell, Epstein belgelerinin yayınlanmasını anayasa aykırı buluyor ve müdahale talep ediyor.

NEW ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell, daha fazla Epstein belgesinin kamuoyuna açıklanmasına karşı çıkarak, söz konusu dosyaların yayımlanmasını zorunlu kılan yasanın anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Maxwell'in avukatları, federal mahkemeye sundukları dilekçede, Epstein mağduru Virginia Giuffre'nin Maxwell'e karşı yaklaşık 10 yıl önce açtığı ve uzlaşmayla sonuçlanan davaya ait 90 bin sayfalık belgenin yayımlanmasının engellenmesini talep etti.

Adalet Bakanlığının söz konusu belgelere, Maxwell hakkındaki ceza soruşturması sırasında gizlilik kararlarına rağmen usulsüz şekilde ulaştığını ileri süren avukatlar, belgelerin 30'dan fazla tanık ifadesinin dökümleri ile mali ve cinsel içerikli bazı özel bilgileri barındırdığını belirtti.

Maxwell'in avukatları ayrıca, Kongre'nin Aralık 2025'te kabul ettiği ve Epstein bağlantılı milyonlarca belgenin yayımlanmasını öngören düzenlemenin, anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal ettiğini savunarak, "Kongre, bu yasayla mahkemelerin dosyalarını kötüye kullanımdan koruma yetkisini ortadan kaldıramaz. Bunu yapmak, kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal etmektedir." ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ghislaine Maxwell, "haksız yere mahkum edildiğini" savunarak, mahkumiyetinin iptali için girişimlerde bulunuyor.

20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell, Texas'taki bir federal cezaevinde bulunuyor.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

