Mayıs'ta 82 Bin Gıda Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Mayıs'ta 82 Bin Gıda Denetimi Yapıldı

Mayıs\'ta 82 Bin Gıda Denetimi Yapıldı
08.06.2026 10:18
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Bakan Yumaklı, Mayıs'ta 82 bin 481 gıda denetimi yapıldığını ve 142,5 milyon lira ceza uygulandığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Mayıs döneminde yurt genelinde 82 bin 481 gıda denetimi yapıldığını, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını, 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 142,5 milyon lira idari para cezası uygularken, 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, fırsatçılara izin vermiyor; vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize 'sıfır tolerans' ilkesiyle devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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