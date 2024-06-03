Mayısta İhracat Yüzde 11,4 Arttı, İthalat Yüzde 10,3 Azaldı - Son Dakika
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Mayısta İhracat Yüzde 11,4 Arttı, İthalat Yüzde 10,3 Azaldı

Mayısta İhracat Yüzde 11,4 Arttı, İthalat Yüzde 10,3 Azaldı

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre mayısta ihracat yüzde 11,4 artarak 24 milyar 75 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 10,3 azalışla 30 milyar 593 milyon dolara geriledi. Dış ticaret hacmi yüzde 1,9 azalışla 54 milyar 668 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 78,7 olarak belirlendi.

03.06.2024 13:05
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Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 24 milyar 75 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 10,3 azalışla 30 milyar 593 milyon dolara geriledi.

Ticaret Bakanlığının mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat mayısta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 11,4 artarak 24 milyar 75 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 10,3 düşüşle 30 milyar 593 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 1,9 azalışla 54 milyar 668 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 47,8 azalarak 6 milyar 518 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 15,3 puan artarak yüzde 78,7, enerji verileri hariç tutulduğunda 17,9 puan yükselişle yüzde 88,1, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 14,4 puan artarak yüzde 91,7 olarak belirlendi.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en fazla ihracat yüzde 10,3 artış ve 12 milyar 214 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 13,5 yükseliş ve 8 milyar 502 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 1,5 artış ve 2 milyar 823 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,8 (22 milyar 816 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,1 (741 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,7 (405 milyon dolar) olarak kaydedildi.

Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 902 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 475 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 448 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,2 olarak hesaplandı.

Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 933 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 952 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 742 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Mayısta en çok ithalat yüzde 16,4 azalış ve 21 milyar 81 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 19,8 artış ve 4 milyar 920 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 5,4 azalış ve 4 milyar 510 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 82,9 ile imalat sanayisinde (25 milyar 349 milyon dolar), yüzde 10,5 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 211 milyon dolar), yüzde 3,6 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 109 milyon dolar) hesaplandı.

Mayısta en fazla ithalat yapılan ülkeler 3 milyar 861 milyon dolarla Çin, 3 milyar 780 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 283 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 59,4 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 209 milyon dolarla Avrupa Birliği, 8 milyar 209 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 25 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 34,4 azaldı

GTS kapsamında ocak-mayıs döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 106 milyar 914 milyon dolar, ithalat yüzde 9,3 azalışla 143 milyar 674 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 3,8 düşüşle 250 milyar 588 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 34,4 azalarak 36 milyar 761 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,4 oldu.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, İhracat, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayısta İhracat Yüzde 11,4 Arttı, İthalat Yüzde 10,3 Azaldı - Son Dakika

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