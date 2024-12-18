Mayotte'da Chido Kasırgası: 31 Ölü - Son Dakika
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Mayotte'da Chido Kasırgası: 31 Ölü

Fransa'nın Mayotte Adası'nda Chido Kasırgası nedeniyle ölü sayısı 31'e ulaştı, sokağa çıkma yasağı sürüyor.

18.12.2024 21:46
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Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Mayotte'da Chido Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 31'e çıktı.

Fransız basınındaki haberlere göre, yetkililer, Chido Kasırgası'nın 14 Aralık'tan itibaren Mayotte Adası'nda etkili olduğunu hatırlattı.

Yetkililer, Mayotte Adası'nda kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığını açıkladı.

Kasırga nedeniyle ölenlerin sayısının gelecek günlerde artmasından endişe edilirken, Ada'da 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

4 Aralık'ta düşen Michel Barnier hükümetinin Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, X hesabından yaptığı açıklamada, Mayotte Adası'na gönderilen asker sayısının 700'ü aştığını ifade etti.

Lecornu, Mayotte Adası'ndan, Fransa'nın bir diğer sömürgesi La Reunion'a hastaların tahliye edildiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın Mayotte Adası'nı ziyaret etmesi bekleniyor.

14 Aralık'ta iklim krizinden olumsuz etkilenen başlıca adalardan olan Hint Okyanusu'ndaki Mayotte'u Chido Kasırgası vurmuştu. Saatteki hızı 220 kilometreyi aşan kasırga maddi zarara yol açmış, binalar ve derme çatma çok sayıda ev yıkılmıştı.

Elektrik direklerinin devrildiği ve ağaçların köklerinden söküldüğü Ada'da okul binaları, başkent Mamoudzou'daki hastane binası ve Mamoudzou Limanı da zarar gören yerler arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mayotte'da Chido Kasırgası: 31 Ölü - Son Dakika

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