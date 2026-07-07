Osmaniye'de yol kenarındaki mazgala düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Yunus Emre Mahallesi'nde yol kenarındaki mazgaldan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi, mazgal üzerindeki beton kapağı kaldırarak yavru kediyi kurtardı.
Yapılan sağlık kontrollerinin ardından kedi yavrusu doğaya salındı.
Son Dakika › Güncel › Mazgala Düşen Kedi Yavrusu Kurtarıldı - Son Dakika
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