Mazhar Alanson'un 'Sanatçının Öyküsü' Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mazhar Alanson'un 'Sanatçının Öyküsü' Tanıtıldı

Mazhar Alanson, yeni kitabını D&R'da tanıttı ve minik okurlarıyla buluştu.

21.12.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta şarkıcı Mazhar Alanson'un "Sanatçının Öyküsü" isimli yeni kitabı, Bağdat Caddesi D&R şubesinde tanıtıldı.

Programda küçük okurlarıyla bir araya gelen Alanson, söz ve bestesi kendisine ait ilk Türkçe eserlerinden "Sanatçının Öyküsü" şarkısını da seslendirdi.

Alanson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Turkuvaz Yayın Grubu'ndan bu besteyi kitaplaştırma teklifi geldiğinde çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Çocuklara, bir kabilede yaşayan, gündüz dolaşıp duran, gökyüzünü izleyen, akşam olunca da kabilesindekilere gördüklerini anlatan ve onların hayatına renk katan bir sanatçının macerasını anlattığını ifade eden Alanson, "Bu şarkının masal kitabı olması hoşuma gitti, çok da güzel hazırlamışlar. Torunum almış, annesi okumuş. Benim için ilk defa olan bir şey ve biraz geç kaldım. Böyle bir şarkımın masal kitabı olmasını düşünenlere teşekkür ederim." dedi.

Alanson, 1990'da yayınlandığında "Ali Desidero" isimli şarkısının çocukların ve gençlerin çok ilgisini çektiğini belirterek, "O bir çocuk şarkısı değildi ama herkes klibini yaptı. Biz onun klibini bir türlü yapamadık. Yıllar geçti bir gün üniversitede bir kız bitirme tezini bu şarkı üzerine yaptı. Bunlar benim için hep mutluluk verici şeylerdir." diye konuştu.

Kitapla ilgili çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Alanson, minik okurlarının kitaplarını imzalayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

"Sanatçının Öyküsü" kitabı hakkında

Mazhar Alanson'un aynı isimli şarkısından hareketle hazırlanan kitap, gündüz dolaşıp duran, gökyüzünü izleyen, akşam olunca da kabilesindekilere gördüklerini anlatan ve onların hayatına renk katan bir sanatçının macerasını anlatıyor.

Onur Ayboğa'nın resimlediği eserin yayın editörlüğünü Gülnar Mızrak, grafik tasarımını ise Burcu Bayam üstlendi.

Kaynak: AA

Mazhar Alanson, Kültür Sanat, Edebiyat, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mazhar Alanson'un 'Sanatçının Öyküsü' Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:22 TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses’ten savcıya ’Dedemin dedesi şehit’ savunması TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
17:52 Bakan Fidan’dan Trump’ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
22:32 Fenerbahçe’den eşi benzeri görülmemiş istatistik Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik
22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:53 MHP’li Yıldırım’dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider MHP'li Yıldırım'dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider
21:47 Merkez Bankası’ndan KKM’de sadeleştirme adımı Merkez Bankası'ndan KKM'de sadeleştirme adımı
21:46 Hamas’tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:47 ABD Heyeti Şam’da HTŞ ile Görüştü ABD Heyeti Şam'da HTŞ ile Görüştü
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 19:36:17. #1.11#
SON DAKİKA: Mazhar Alanson'un 'Sanatçının Öyküsü' Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.