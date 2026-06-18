Mazıdağı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Mazıdağı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

18.06.2026 10:23
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Örtü yangını, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Çankaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbarla bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mazıdağı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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