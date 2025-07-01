Mazıdağı'nda örtü yangını kontrol altına alındı

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,